Laboratori per i giovani, nasce il percorso “Bi-sogni”

Dalla collaborazione fra Caritas Diocesana Agrigento e il Comune di Racalmuto nasce “BI-SOGNI”, un percorso di crescita rivolto a giovani dagli 11 ai 17 anni che attraverso cinque diversi laboratori porterà avanti l’obiettivo di offrire occasioni di riflessione, confronto e crescita. I giovani che avranno voglia di sperimentarsi e crescere potranno farlo attraverso “Le fabbriche della Pace”, percorsi di educazione alla responsabilità civile, ai workshop di fotografia e fotoreporter passando per i laboratori di arte urbana e di scrittura creativa. Il progetto stimolerà la voglia di mettersi in gioco e quella di sviluppare delle competenze legate alle proprie passioni e chissà, magari scoprirne di nuove. Non mancherà anche l’attenzione all’inclusione sociale grazie al Laboratorio Musicale-Emozionale che proverà a fornire – attraverso l’uso della musica – nuove prospettive che consentano sia di sviluppare creatività e capacità interpersonali, sia di promuovere un senso di identità condivisa con la comunità locale. I laboratori di svolgeranno a Casa della Pace a Racalmuto e gli incontri avranno la durata di 2 ore ciascuno. Per informazioni chiamare lo 0922.26905 o inviare un messaggio privato lasciando il proprio recapito telefonico per essere richiamati.

