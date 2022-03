Amministrative, in primavera 10 comuni agrigentini al voto

Saranno fissate in una data compresa fra il 22 e il 29 maggio le elezioni amministrative in Sicilia. Lo ha fatto sapere il presidente della Regione. Nella provincia di Agrigento sono 10 i comuni chiamati al voto in primavera: Aragona, Bivona, Cattolica Eraclea, Campobello di Licata, Comitini, Lampedusa e Linosa, Santa Margherita Belìce, Palma di Montechiaro, Sciacca e Villafranca Sicula.

