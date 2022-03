Racalmuto, ladri in azione in deposito agricolo: indagini

Colpo in un deposito agricolo nelle adiacenze dell’abitazione di un pensionato 73enne di Racalmuto. I ladri sono entrati in azione in contrada Zaccanello.

Una volta dentro la struttura sono riusciti a portare via una motozappa, un tagliaerba, due cesoie, circa trenta mastelli in plastica, circa 10 litri di gasolio e altri attrezzi agricoli.

Il danno è stato quantificato in circa 3 mila euro. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa che ha subito allertato i carabinieri della locale stazione. Avviate le indagini per risalire ai responsabili.