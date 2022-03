Pendolari, Catanzaro(Pd): “garantire e migliorare servizi treni”

“Il diritto allo studio degli studenti di Agrigento e Caltanissetta e’ strettamente connesso a un sistema di trasporti che garantisca la mobilita’ di chi deve raggiungere la sede di Palermo in tempo utile per seguire le lezioni. Il governo regionale ha il dovere di intervenire presso i vertici delle Ferrovie dello Stato affinche’ vengano garantiti il miglioramento dei collegamenti ferroviari, modificando, se necessario, gli orari dei treni o istituendo nuove tratte”. Michele Catanzaro parlamentare regionale del Partito democratico fa sua la petizione del ‘Comitato pendolari della tratta ferroviaria Gela-Caltanissetta Xirbi’ e sottoscrive un’interrogazione sollecitando un intervento dell’assessorato alle Infrastrutture. “L’attuale servizio garantito da Trenitalia nel territorio delle province di Agrigento e Caltanissetta – aggiunge Catanzaro – non e’ in grado di soddisfare le esigenze di mobilita’ degli studenti universitari ma anche dei tanti lavoratori pendolari. In particolare, la criticita’ riguarda gli utenti dei Comuni di Licata, Campobello, Ravanusa, Canicatti’ e Gela, un bacino di utenza di circa 250.000 abitanti impossibilitati ad utilizzare il servizio regionale di trasporto ferroviario poiche’ la tratta interessata (Gela-Caltanissetta) nei giorni festivi e’ chiusa mentre nei giorni feriali il primo treno, in partenza da Modica, arriva a Palermo alle 10.20, fuori fascia pendolari, a lezioni universitarie abbondantemente iniziate”. “L’unica alternativa esistente – prosegue – e’ rappresentata dalla tratta Agrigento-Palermo dalla stazione di Aragona Caldare che, tuttavia, si trova a circa 80 km da Gela, 60 km da Licata, 40 km da Ravanusa e Campobello di Licata e 25 km da Canicatti’. E’ necessario – conclude il parlamentare PD – intervenire per sollecitare l’istituzione di una tratta Gela-Palermo che consenta l’arrivo nel capoluogo entro le 8.30 del mattino e la modifica degli orari della Gela-Caltanissetta affinche’ sia fruibile anche nei giorni festivi”.

