Incidente stradale lungo la strada statale 640 al bivio di Racalmuto. Tre le auto che sono rimaste coinvolte in un tamponamento in sul tratto rettilineo.

Due i feriti, non gravi, che sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale di Canicattì; sul posto gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del sinistro. Traffico rallentato.

