Racalmuto, piantati alberi nella parte alta di Piazza Barona

Sono terminate le attività di bonifica dell’area, preparazione e piantumazione di 8 alberi: 4 Skinus Mollis e 4 Ceratonie Siliquae che sono state piantate nelle aiuole vuote da troppo tempo. Gli alberi sono stati messi a dimora dopo aver ottenuto l’autorizzazione alle attività da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.

“Da tempo pensavamo di rivitalizzare quell’angolo della nostra città”, dice il presidente dell’Associazione “Consorzio Turistico Città di Racalmuto” Michelangelo Romano, “e in considerazione della presenza di una somma in cassa associativa che ritenevamo idonea all’operazione, abbiamo deliberato di richiedere l’autorizzazione comunale per la bonifica e la successiva piantumazione di carrubi e falsi pepe che siamo certi contribuiranno a rivitalizzare il Belvedere di Racalmuto”.

“Appena ottenuto il via libera” che ci è stato concesso in tempi molto stretti, continua – “concordando le azioni con gli amministratori, interamente con i nostri mezzi, abbiamo provveduto a scerbare l’intera area e piantumare le essenze. Siamo certi che l’amministrazione pubblica metterà in atto tutte le strategie per sviluppare quell’angolo di città che riserva una vista mozzafiato sul nostro centro storico e sulla valle nel cui sfondo svettano le Madonie”. Siamo estremamente soddisfatti del risultato finale e ci corre l’obbligo di ringraziare gli uffici comunali e gli amministratori per la collaborazione e Giuseppe Cipolla che ha curato la bonifica, preparazione e la piantumazione degli otto alberi con attiva e fattiva professionalità e capacità.” ha concluso Romano.