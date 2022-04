Racalmuto, viola la libertà vigilata spostandosi in un altro Comune: denunciato 44enne

I carabinieri della Stazione di Comitini hanno denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un operatore ecologico quarantaquattrenne di Racalmuto. L’uomo, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata sarebbe dovuto restare a Racalmuto, invece è stato trovato, e senza alcuna autorizzazione, in territorio di Comitini. Non è chiaro per quale motivo il quarantaquattrenne si fosse spostato da Racalmuto a Comitini. La misura imponeva all’uomo anche l’obbligo di non allontanarsi dal Comune di domicilio.

