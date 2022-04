Campobello di Licata, fervono i preparativi per le amministrative: pronto Comitato elettorale di Giusy Gammacurta Sindaco

Sabato 02/04/2022, nei locali che ospiteranno il Comitato elettorale di Giusy Gammacurta Sindaco, alla presenza degli On.li Giusy Savarino e Giuseppe Catania, si è tenuta una preliminare riunione organizzativa in vista delle prossime elezioni amministrative di Campobello di Licata.

Alla presenza di alcuni candidati si sono delineate le linee guida della campagna elettorale; significativo tra gli altri, l’intervento del Dott. Ennio Ciotta che ha dato la sua disponibilità per affrontare in “ prima linea” questa campagna elettorale che si preannuncia bella e interessante.

