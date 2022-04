L’avvocato Musso presente alla manifestazione di Forza del Popolo a Campobello di Licata

Domenica 10 aprile 2022 a Campobello di Licata dalle ore 18.00 in Piazza XX Settembre (davanti al Comune) si terra’ una Manifestazione di Forza del Popolo in cui interverrà personalmente l’avvocato Lillo Massimiliano Musso con una relazione sui temi più scottanti dell’attualità estesa alla Nuova Norimberga e ai pericoli di guerra. La manifestazione è stata organizzata dalla locale associazione di base ed è stata voluta dal presidente dell’APB di Campobello di Licata Carmela Puccio. Ci saranno delegazioni di Mille Avvocati e di Mille Medici per la Costituzione. In particolare, l’avvocato Musso, fondatore di Mille Avvocati per la Costituzione, presenterà il partito Forza del Popolo alla comunità campobellese, impegnata a giugno nelle amministrative locali. Musso, avvocato di Ravanusa, è da qualche anno emerso nel panorama della vita politica nazionale ed è il segretario generale di Forza del Popolo, formazione politica che ha circa 400 sezioni in tutta Italia ed è distribuita su tutto il territorio nazionale (https://www.forzadelpopolo.org/). Dopo la manifestazione sarà ufficializzata la costituzione anche della sezione locale di Campobello di Licata.

loading..