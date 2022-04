Ferrovie, passo avanti per la tratta Licata-Agrigento

riunione incentrata sull’ammodernamento dell’importante infrastruttura ferroviaria Licata – Gela – Palma di Montechiaro – Agrigento.

All’incontro erano presenti Angelo Cambiano, Capo segreteria alle Infrastutture, il Sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino, il Sindaco di Agrigento Franco Miccichè, l’ingegnere Roberto Pagone per rete Ferroviaria Italiana e gli ingegneri Pietro Inferrera e Vincenzo Ortega.

Presente per il Comune di Licata il Vicesindaco Antonio Montana.

<< È stato un incontro molto proficuo – è il commento del Vicesindaco Montana – in cui tutti sono stati d’accordo sull’ importanza strategica dell’infrastruttura ferroviaria di questa fascia costiera della Sicilia che collega i comuni di Licata, Gela, Palma di Montechiaro e Agrigento. Si è stabilito di convocare una nuova riunione dopo le festività Pasquali, questa volta alla presenza della Regione Sicilia per sentirne il parere e, dopo il via libera, – conclude Montana – sfruttare i finanziamenti del PNRR e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).