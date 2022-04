Porti, Autorita’ sistema occidentale gestirà Gela e Licata

La gestione dei porti “Rifugio” e “Isola” di Gela e quello di Licata passa dalla Regione all’Autorita’ di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale. L’intesa e’ stata firmata stamane a Palermo dall’assessore all’Ambiente Toto Cordaro e dal presidente dell’Autorita’ di Sistema portuale, Pasqualino Monti. L’accordo, sottoscritto su delega del presidente della Regione Nello Musumeci e del ministro per le Infrastrutture e mobilita’ sostenibili Enrico Giovannini, prevede che la titolarita’ delle tre aree demaniali resti, comunque, in capo alla Regione, che sara’ sempre coinvolta nella redazione della programmazione strategica di sistema e dei singoli Piani regolatori portuali, che gia’ prevedono, comunque, l’acquisizione del parere degli uffici regionali.

“La firma dell’atto di concessione – dice il presidente Musumeci – determinera’ una minore burocrazia e una maggiore efficienza gestionale. In questo modo verranno assicurati anche interventi di potenziamento e messa in sicurezza delle infrastrutture portuali. Opere che nel comprensorio di Gela assumono, poi, un particolare significato essendo un’ampia area individuata come Zes, in grado di attrarre investimenti. E grazie anche a una favorevole posizione geografica che risponde alla domanda dei traffici commerciali del Mediterraneo”.

Tutte le concessioni demaniali marittime rilasciate dall’Autorita’ di sistema saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, assicurando cosi’ – afferma una nota,la trasparenza dell’attivita’ amministrativo-gestionale. I proventi dei canoni relativi alle concessioni, attuali e future, saranno incamerati dall’Autorita’ per essere interamente utilizzati per le spese di manutenzione, gestione e altre opere destinate a migliorare le infrastrutture portuali.

Le dichiarazioni di Tardino e Pagano:

“Accogliamo con grande soddisfazione il completamento dell’iter che prevede l’inserimento degli scali portuali di Licata e Gela (Por­to Ri­fu­gio e Por­to Iso­la) all’interno del­l’Au­to­ri­tà di Si­stema Por­tua­le del Mare di Si­ci­lia Occi­den­ta­le. Tutto era partito da un nostro emendamento alla Camera, ­a pri­ma fir­ma di Ales­san­dro Pa­ga­no, che oggi trova materiale attuazione”. A dirlo sono l’europarlamentare della Lega Salvini Premier, Annalisa Tardino e Alessandro Pagano, Vice Ca­po­grup­po del­la Lega Sal­vi­ni Pre­mier a Mon­te­ci­to­rio. “Con la firma dell’atto di concessione e il passaggio dalla Regione all’Autorità di sistema, per i tre porti si aprono scenari nuovi che potranno portare ad un utilizzo più funzionale dei tre scali, posizionati strategicamente nelle rotte del Mediterraneo, con ricadute notevoli sui territori, che potranno usufruire di nuove opportunità, sia commerciali che turistiche. A Pasqualino Monti che andrà a gestirli, rivolgiamo i più sentiti auguri di buon lavoro. Un grazie va alla Regione, per la disponibilità a dare seguito a un impegno che dal territorio è arrivato a Roma, e soprattutto ad Alessandro Morelli, nostro Viceministro, il cui lavoro è stato prezioso per la concretizzazione di questo percorso”.