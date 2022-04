Racalmuto, fuoco all’auto di una casalinga 40enne

Fuoco nella notte a Racalmuto dove una Fiat Cinquecento di proprietà di una casalinga 40enne del posto è stata danneggiata dalle fiamme.

Non c’è dubbio sulla natura dolosa dell’incendio poiché è stato rinvenuto del liquido infiammabile. Qualcuno l’ha usato per cospargere la parte anteriore del mezzo appiccando poi le fiamme. Per fortuna il rogo si è auto-estinto e i danni sono stati lievi.

A presentare la denuncia ai carabinieri della locale stazione è stato il marito della proprietaria dell’auto, un bracciante agricolo. Soltanto qualche giorno addietro tra Grotte e Racalmuto si erano registrati episodi incendiari con ben 6 auto coinvolte. Al via le indagini.