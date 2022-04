Polo didattico Ecosam, al via il corso per responsabile della conduzione dell’attivita’funeraria e addetto necroforo

In fase di avvio, presso le Aule di Via Carlo Alberto 18/22 a Canicattì, il Corso di formazione professionale per responsabile della conduzione dell’attività funeraria e addetto necroforo, organizzato dal Polo Didattico ECOSAM.

La Regione Sicilia, con la Legge Regionale del 3 marzo 2020, n. 4 – Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività̀ funeraria dispone che il responsabile e il personale dell’Agenzia Funebre devono essere “in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte”.

L’obiettivo del corso per il profilo di responsabile della conduzione dell’attività funeraria (60 ore) è quello di formare figure professionali in grado di organizzare e supervisionare lo svolgimento del rito funebre avendo cura da un lato, di accogliere la famiglia del defunto e di gestire le esigenze del lutto in relazione ai diversi riti religiosi e non, e dall’altro, di pianificare e coordinare le attività dei propri collaboratori. Mentre per il profilo di addetto necroforo (40 ore), l’obiettivo è quello di formare figure professionali in grado di svolgere la propria attività in collaborazione con altri operatori dell’impresa e agire su indicazioni fornite dal Responsabile della conduzione dell’attività funebre.

I percorsi formativi con il rilascio delle relative qualifiche professionali permettono all’agenzia funebre di adeguarsi alla Legislazione vigente in particolare di adempiere agli obblighi previsti dalla Legge Regionale del 3 marzo 2020, n. 4.

I Corsi saranno svolti interamente in presenza presso le Aule del Polo didattico ECOSAM di Via Carlo Alberto 18/22 a Canicattì.

I corsi, autorizzati dalla Regione Sicilia, al loro termine, conferiranno ai corsisti, che avranno superato l’esame finale, la qualifica professionale con il relativo attestato di specializzazione valido su tutto il territorio nazionale.

Per maggiori informazioni e/o iscrizioni:

Ecosam Servizi s.r.l.

Via Carlo Alberto, 22 – Canicattì

Per info ed iscrizioni:

0922/831700