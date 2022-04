Racalmuto, rubato cavallo di razza: indagano i Carabinieri

Ignoti ladri, dopo avere forzato il cancello di una proprietà privata, si sono intrufolati nella stalla, e hanno portato via un cavallo. Un esemplare maschio di tre anni, regolarmente registrato all’anagrafe equina. E’ accaduto in contrada “Fanara”, in territorio di Racalmuto.

Il proprietario, un pensionato settantacinquenne di Grotte, si è recato dai carabinieri per formalizzare la denuncia di furto; i militari dell’Arma hanno avviato le indagini.