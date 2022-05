In vista delle prossime elezioni amministrative il M5S Campobello di Licata sostiene il progetto politico di Antonio Pitruzzella Sindaco. La lista civica concorrerà con due simboli: il M5S e il PD. L’iniziativa nasce da una unità di intenti volta a mettere il cittadino al centro dell’azione politica.

Saranno Roberto Casuccio ed Elisa Zagarrigo – candidati del M5S – i portavoce all’interno del Consiglio comunale chiamati a tutelare il nostro programma che è proiettato esclusivamente a favore della cittadinanza. Campobello di Licata ha bisogno di certezze e non di improbabili promesse. Per tale ragione abbiamo concordato alcuni punti programmatici su cui trova fondamento la nostra azione:

• Riduzione Tari

• Misure a favore dell’imprenditoria

• Misure a favore dei lavoratori

• Misure a favore dei ceti più deboli

• Intercettazione dei fondi PNRR

• Comunità energetiche

Questi macro punti rappresentano Le nostre 5 Stelle:

• Beni comuni,

• Ecologia

• Giustizia sociale

• Innovazione tecnologica

• Economia eco-sociale di mercato

Movimento 5 Stelle: Cittadini per i Cittadini

