Racalmuto, bruciata casa di campagna di pensionata: indagini in corso

Notte di fuoco in contrada “Fanara”, nella zona di campagna di Racalmuto, dove ignoti malviventi si sono intrufolati all’interno di un’abitazione e hanno appiccato un incendio.

Ingenti i danni che hanno interessato sia l’esterno che l’interno. Le fiamme hanno in breve tempo distrutto tutto ciò che si trovava dentro compresi mobili e arredamento.

La casa, di proprietà di una pensionata settantenne del posto, è abitata soltanto per alcuni periodi dell’anno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Al via le indagini da parte dei carabinieri della locale stazione per risalire ai responsabili dell’insano gesto.