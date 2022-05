Racalmuto, casa a fuoco per un cortocircuito: in salvo marito e moglie

Un incendio è divampato alle prime luci del mattino al secondo piano di un’abitazione in corso Garibaldi. Le fiamme, in breve tempo, hanno avvolto l’intero appartamento in cui risiedono marito e moglie. Secondo una prima ricostruzione sarebbe il cortocircuito di un carica batterie ad aver innescato l’inferno di fuoco.

Il rogo, con il passare del tempo, è aumentato di intensità e si è levato in cielo una colonna di fumo nero. I coniugi sono riusciti a mettersi in salvo mentre altri residenti della zona hanno allertato i Vigili del Fuoco che sono giunti sul posto con ben tre mezzi.

I pompieri hanno avuto la meglio sull’incendio dopo un lavoro di quasi due ore. Sul posto anche un’ambulanza per le cure mediche a marito e moglie, visibilmente provati dopo l’accaduto.