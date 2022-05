Polo didattico ecosam, al via il corso per operatore informatico di risorse web

In fase di avvio, presso le Aule di Via Carlo Alberto 18/22 a Canicattì, il Corso di formazione professionale per operatore informatico di risorse web, organizzato dal Polo Didattico ECOSAM.

L’obiettivo del corso per il profilo di operatore informatico di risorse web (576 ore) è quello di formare figure professionali in grado di utilizzare l’ambiente operativo per trattare dati di tipologie e formati differenti, utilizzare risorse web (le web application, i servizi cloud, i social network) e risorse condivise al fine di produrre documenti e condividere informazioni anche in rete. La figura svolge attività specifiche che richiedono di saper cercare, scaricare e personalizzare applicazioni già esistenti, sia sul pc sia su altri dispositivi, al fine di migliorare l’attività di ufficio, con particolare riguardo alla condivisione delle informazioni e delle risorse.

La figura di Operatore informatico di risorse web è sempre molto richiesta dalle aziende, che oggi sono delle realtà sempre più informatizzate. Può lavorare come impiegato pubblico o privato, operatore di front-office.

L’attestato di qualifica professionale EQF3 che si ottiene al termine del percorso è riconosciuta è valida come punteggio nelle graduatorie per la scuola, come crediti formativi scolastici e universitari e nei concorsi pubblici e privati (1,5 punti).

I Corsi saranno svolti interamente in presenza presso le Aule del Polo didattico ECOSAM di Via Carlo Alberto 18/22 a Canicattì.

I corsi, autorizzati dalla Regione Sicilia, al loro termine, conferiranno ai corsisti, che avranno superato l’esame finale, la qualifica professionale con il relativo attestato di specializzazione valido su tutto il territorio nazionale.

Ecosam Servizi s.r.l.

Via Carlo Alberto, 22 – Canicattì