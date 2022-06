Racalmuto, ruba auto alla sorella e si schiantano contro muro: grave 17enne

Incidente autonomo a Racalmuto lungo la via Francesco Macaluso. Un giovane di 17 anni, ha preso le chiavi della macchina della sorella, ha prelevato due amici, anche loro minorenni, per farsi un giro in paese. La corsa è finita contro un muretto; i tre sono rimasti feriti, e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Uno dei ragazzi, è stato sottoposto ad un intervento a chirurgico, e i medici gli hanno dovuto asportare la milza.

I carabinieri della locale stazione hanno saputo del sinistro solo dopo la chiamata dei sanitari del pronto soccorso e da lì hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e denunciato il 17 enne che si trovava alla guida alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo.