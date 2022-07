Servire Campobello di Licata: Saremo sempre dalla parte dei cittadini

“Conclusasi la campagna elettorale con l’elezione del nuovo sindaco di Campobello di Licata, è venuto il momento delle riflessioni e di guardare avanti con rinnovato impegno e slancio.

Dall’esito del voto, emerge che l’elettorato di Campobello risulta suddiviso in quattro blocchi, di cui tre molto prossimi nella consistenza, distanziati da un centinaio di voti.

La differenza risulta ancora più stretta per quanto attiene i risultati riguardanti i candidati a sindaco, con 14 e 38 voti di scarto tra il secondo e il terzo candidato.

Non passa inosservato il fatto che ci si ritrova nella situazione in cui la comunità campobellese è rappresentata in quelle che sono le proprie istanze e i propri bisogni, dai rappresentanti della minoranza degli elettori.

E se a ciò si aggiunge la constatazione sempre più forte di uno scollamento radicale tra ciò che la “bassa politica” persegue con le parole, in nome del tanto bistrattato bene comune e ciò che avviene nei fatti, risulta, fondamentale se non addirittura vitale il ruolo e l’azione delle forze di opposizione come portatrici e garanti dei “bisogni sociali” della collettività: dalla qualità dei servizi offerti, all’efficienza nella gestione dei RSU in riferimento sia ai costi che alle modalità di smaltimento, passando per lo snellimento della macchina amministrativa e agli aiuti alle famiglie in difficoltà, agli ultimi e ai più bisognosi.

“Servire Campobello di Licata”, movimento ispirato al pensiero politico di don Luigi Sturzo e alla Dottrina Sociale della Chiesa in tale contesto, non farà mancare il proprio apporto nell’azione di controllo, di proposta e di garante dei cittadini.

La tornata elettorale ha rappresentato il punto di partenza di una azione politica incessante, attenta e determinata che intendiamo indirizzare nel rispetto delle nostre idee e del programma elettorale proposto alla comunità nell’esclusivo interesse dei cittadini e in opposizione costruttiva all’attuale maggioranza.

Un impegno concreto che intendiamo portare avanti – alla luce anche dei prossimi importanti e decisivi appuntamenti elettorali- con serietà, determinazione e con un gruppo di lavoro qualificato del quale fanno parte, tra gli altri, il Prof. Lorenzo Sferrazza e l’amico Angelo Boscarini”.

