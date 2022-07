Licata-Torrente Braemi, Savarino: “Basta con le incompiute”

“Il via ai lavori per la SS Licata/Torrente Braemi è stato dato allora dal Ministro Salvatore Lauricella, mio conterraneo, eppure questa opera risulta ancora non ultimata. Per terminare questo tratto stradale devono essere completati ancora 12km. Questa dilatazione dei tempi è dettata da problematiche di diversa natura, da ultimo il fallimento di una società che aveva un lotto di lavori. Ho avuto rassicurazioni dai vertici di Anas che il progetto riaggiornato è già pronto, con tutti i pareri e le autorizzazioni già acquisiti. Peraltro non servirà esperire un’altra gara, ma con l’accordo di programma i lavori potrebbero partire subito. La situazione però è ferma sul tavolo romano perché, alla luce del nuovo prezziario, manca la copertura finanziaria”. Cosi in un una nota la presidente della IV Commissione Giusy Savarino. “Faccio il mio appello al governo affinché reperisca i fondi integrativi necessari a completare i lavori di una strada di particolare importanza per un ampio territorio agrigentino e nisseno, ed evitare così l’ennesima opera incompiuta,” ha concluso Savarino.