Furti di Fiat Panda tra Canicattì e Racalmuto: indagini in corso

Furti di Fiat Panda a Canicattì e Racalmuto. Nel primo caso il mezzo, di proprietà di una 75enne di Grotte ma in uso alla figlia 53enne, era parcheggiato in via Sabaudia, nel centro della città.

Nel secondo episodio, invece, l’auto di proprietà di un pensionato novantenne – ma in uso alla figlia – si trovava parcheggiata in via San Giuseppe.

Formalizzate le denunce presso le rispettive stazioni dei carabinieri che hanno avviato le indagini. Non è da escludere che dietro i due furti possa esserci un’unica regia.