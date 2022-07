Racalmuto, interventi di riqualificazione storico urbana

Il Comune di Racalmuto sta partecipando ad un concorso per interventi di riqualificazione storico urbana del corso principale e aree adiacenti al fine di riappropriarsi dei luoghi storici di integrazione sociale e di identità culturale rappresentati dal tratto del corso Garibaldi che attraversa piazza Crispi e della via Regina Margherita nei quali storicamente i cittadini Racalmutesi, in passato ma ancora oggi trascorrono parecchi ore della giornata per attività di socializzazione dei diversi interessi identitari del paese.

“L’intervento oggetto di concorso ha lo scopo di caratterizzare storicamente detti assi rivalutandone il ruolo sociale attraverso una riqualificazione storica che ne possa esaltare la funzione oggi relegata alla semplice viabilità interna al centro storico,”dichiara il sindaco Maniglia.

Il miglioramento dell’assetto urbanistico riguarda il corso Garibaldi individuato nel tratto che inizia dall’incrocio con la via P. D’Asaro all’incrocio con la via Arc. Alfonso Puma e la via Regina Margherita.