Università, cerimonia di laurea nella sede della Fondazione Sciascia

in seguito all’intesa tra il Sindaco di Racalmuto, arch. Vincenzo Maniglia, anche nella qualità di Presidente della Fondazione Leonardo Sciascia e l’On. Nenè Mangiacavallo, Presidente del Consorzio Universitario “Empedocle” di Agrigento, a Racalmuto, nella sala convegni della Fondazione, a cura del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, dell’Università degli Studi di Palermo, sono stati conferiti 31 Diplomi di Laurea.

La Commissione di laurea, era composta dal direttore del Dipartimento prof. Gioacchino Lavanco e dalle professoresse Francesca Pedone e Giuseppina D’Addelfio. La cerimonia si è svolta in un clima di grande partecipazione con momenti di commozione, alla presenza di un folto pubblico di familiari ed amici dei neolaureati.

La Fondazione Leonardo Sciascia, ancora una volta, si prodiga per aprirsi al territorio, con manifestazioni di grande spessore culturale ed accademico.

Il Sindaco Maniglia e il Presidente Mangiacavallo, che hanno portato il loro saluto ai presenti, hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione, ed hanno ribadito la volontà di rafforzare la collaborazione tra la Fondazione Leonardo Sciascia ed il Consorzio Universitario di Agrigento. Conclude il primo cittadino “con l’auspicio che un numero maggiore di utenti scelga Racalmuto come sede privilegiata per celebrare momenti importanti della loro vita”.