Campobello di Licata, l’opposizione: i lavori in Piazza Marconi sono a norma?

. Il consigliere comunale di Alleanza Civica, Vito Terrana, ha presentato, al sindaco, un’interrogazione. “I lavori previsti in Piazza Marconi – che sembrano ultimati – sono stati eseguiti come da progetto approvato e se sono state concesse delle sospensioni e/o proroghe. Se sono state autorizzate lavorazioni non previste nel contratto”.

Sue altre interrogazioni riguardano questi temi : caditoia di Via Allende, che da mesi versa in pessime condizioni; inefficienza del servizio di scerbamento che peraltro non avviene. Le interrogazioni saranno discusse nel prossimo consiglio comunale.

Giovanni Blanda