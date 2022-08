Racalmuto, al via “l’estate di Regalpetra”

Se temete che viaggiare sia ancora complicato, se apprezzate la prosa e la danza, la musica e l’incanto della parola, se credete che in Italia l’approccio alla cultura sia spesso inutilmente pesante, la piazza di Racalmuto è, quest’estate, il posto che fa per voi!

Il 5 agosto è iniziato un lungo viaggio che ci porterà in diverse e immaginifiche epoche storiche, in località remote del pianeta, in differite dimensioni del pensiero, che ci inviterà a divertirci e a riflettere. In scena un subbuglio di emozioni: le avvincenti incursioni nell’animo umano del thriller Ombre, l’amore per la libertà di l’immortale e lancinante tragedia di Fedra, l’amore per la libertà di Giocatori d’azzardo, i sentimenti morbosi e distruttivi di Fame blu, le note sensuali – mescolate a storie struggenti – del Tango MalEducato e quelle incalzanti, travolgenti del flamenco di Ore di Spagna, titolo ispirato ad uno degli ultimi libri di Leonardo Sciascia. Lo stesso Sciascia ritornerà nella piazza che ha attraversato migliaia di volte, per dar vita con Luigi Pirandello, il padre che per certi versi si era scelto, a una Conversazione (im)possibile scritta da Matteo Collura. Prima di concludere, il 2 settembre, con una conversazione animata da Gaetano Savatteri sulle origini e gli sviluppi del giallo siciliano.

Tutti pronti, dunque, ad approfittare delle tiepide ore notturne per vivere, insieme, nell’imperitura cerimonia del teatro, nella deliziosa malia della parola, nuove e sorprendenti emozioni