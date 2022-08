Elezioni regionali 2022, i candidati agrigentini

Presentate le liste in vista delle imminenti elezioni regionali del prossimo 25 settembre. Tra queste anche le liste a sostegno del candidato presidente della Regione, Cateno De Luca. Ecco gli agrigentini che si sono schierati al suo fianco e tenteranno di entrare all’Assemblea Regionale Siciliana.

De Luca Sindaco di Sicilia: Roberto Battaglia, Gaetano Cani, Ciro Miceli, Salvatore Monte, Maria Dalli Cardillo e Marzia Maniscalco.

Sicilia Vera: Salvatore Malluzzo, già consigliere comunale a Palma di Montechiaro, Nicoletta Bonsignore, Alisia Casà, Eduardo Chiarelli Eduardo, Salvatore Marullo e Salvatore Nicolosi.

Sono sei gli agrigentini candidati con il Movimento Cinque Stelle in vista delle prossime elezioni Regionali del 25 settembre. Tra loro c’è l’uscente Giovanni Di Caro, per anni capogruppo all’Ars del M5S. Presente anche l’empedoclino Salvatore Ersini, già consigliere comunale di Porto Empedocle. Marcella Carlisi, ex consigliera comunale di Agrigento nonché ex candidata sindaco nella Città dei Templi. Angelo Cambiano, ex sindaco di Licata noto per la lotta agli abusivi e “uomo forte” di Giancarlo Cancelleri. Infine troviamo Veronica Bellicosi, già candidata al consiglio comunale di Sciacca che ha preso il posto della designata Antonella Di Prima (ha rinunciato per motivi personali) e Francesco Castrogiovanni, 52enne di Caltabellotta.

“Energia, fiscalità compensativa, Mediterraneo, identità e ambiente”. Sono le parole chiave del programma dei Popolari e Autonomisti che oggi hanno presentato le liste in tutte e nove le province siciliane in vista della prossima tornata elettorale regionale del 25 settembre. Al centro del programma il tema dell’Autonomia, “intesa non come sterile rivendicazione ma come responsabilità – si legge in una nota -. La responsabilità di una terra e di un popolo, quello siciliano, che hanno diritto di utilizzare le proprie risorse senza ricevere elemosine”.

“I Popolari e Autonomisti – sottolinea la nota – guardano: ad una società regionale in ottica 100% green in grado produrre energia da fornire alle famiglie e agli imprenditori ad un costo scontato del 50 per cento; ad una pubblica amministrazione agile grazie al decentramento dei poteri ai comuni e al ripristino dei governi delle province. Una Sicilia, insomma, che deve diventare il centro nevralgico del Mediterraneo. Al centro del programma anche i temi dell’identità e dell’ambiente con la riscoperta della storia millenaria della Sicilia, la salvaguardia dei beni paesaggistici e la valorizzazione dei beni culturali”. Temi anche al centro della riunione che questa mattina ha visto i candidati della provincia di Catania darsi appuntamento nella sede del movimento, alla presenza, tra gli altri, dell’ex presidente della Regione Siciliana e fondatore del Mpa, Raffaele Lombardo.

TUTTI I CANDIDATI

Questi, provincia per provincia, i candidati nella lista “Popolari e Autonomisti – Noi con la Sicilia. Schifani presidente”. Agrigento: Di Mauro Giovanni detto Roberto; Galluzzo Assunta; Gulisano Giulia; Intorre Dyana; Licata Domenico; Maglio Vito. Caltanissetta: Caci Rosario; Dell’Utri Massimo; Ricotta Carmela. Catania: Compagnone Giuseppe; Amendolia Antonino; Barchitta Francesco; Bucisca Martina Concetta; Caruso Gabriella Patrizia; Castiglione Giuseppe; Garigliano Francesca Filippa; Italia Salvatore; Lombardo Giuseppe; Porto Alessandro; Renna Sabrina Lucia Concetta; Sgroi Francesco; Spalletta Maria. Enna: Colianni Francesco; Gemmellaro Francesca. Messina: Genovese Luigi; Greco Marcello; Carnevale Emanuele; D’Angelo Nunziata; Frontino Luca; Mangano Paolo; Mazzeo Rosa Angela. Palermo: Amato Paola; Barrale Valerio; Dell’Utri Giuseppe Paolo Emilio Alessandro; Di Carlo Calogero; Di Salvo Bartolomeo; Ferrigno Salvatore; Furio Maria; Gucciardo Manuela; Manfrè Gabriele; Marfia Annalisa; Panno Martina; Picone Morena; Saladino Paola; Testaverde Antonio; Lodato Patrizio; Vitello Claudia. Ragusa: Amato Paolo; Arestia Giuseppe; Nigro Rosaria; Vindigni Giovanni. Siracusa: Bonomo Mario; Carta Giuseppe; Leone Raffaele; Tata Carmela; Raiti Adriana. Trapani: Hopps Maria Concetta; Bonanno Giuseppe; La Barbera Claudia; Sturiano Vincenzo Patrizio; Rocca Angelo.

Depositate le liste dei candidati alle prossime elezioni regionali del Partito Democratico della Sicilia, su base provinciale e il listino “Caterina Chinnici presidente”.”Con un grande sforzo organizzativo e umano – dice il segretario regionale, Anthony Barbagallo – proponiamo liste forti e competitive riuscendo anche a superare alcune difficoltà organizzative, specie a Catania in cui ancora una volta mi presento come capolista. Stavolta sento doppiamente la responsabilità in quanto non solo deputato uscente ma anche perché segretario regionale. Ce la metterò tutta soprattutto in questo momento difficile del Partito nel Catanese ma in cui si apre una nuova stagione con rinnovato slancio. Ma il PD c’è, è unito e compatto e ora lavoreremo tutti in prima linea attorno alla candidata presidente Caterina Chinnici. Un grande sforzo da parte di tutto il partito anche per la raccolta firme per la presentazione del listino: in poco più di 48 ore siamo riusciti a raccoglierne 2767″.

I nomi in campo alle elezioni regionali per il Partito Democratico e il listino “Chinnici presidente” sono, per Agrigento: Catanzaro Michele, Martello Salvatore, Mazza Vita Maria, Passarello Calogero Raoul, Vella Stella, Zarcone Antonio.Caltanissetta: Andaloro Marco, Castiglione Marina, Di Cristina Peppe.Catania: Barbagallo Anthony, Saverino Ersilia, Burtone Giovanni, Chinnici Valentina, Grasso Lev Salvatore Boris, Ferrante Massimo, Lo Giudice Antonino, Maugeri Mario, Panebianco Ketty Rita, Petta Giovanni, Randazzo Santi Maria, Faro Anna Maria Rita, D’Orto Concetta Antonella.Enna: Venezia Sebastiano (Fabio), Patelmo Angela.Messina: Bartolotta Antonino, Capria Francesco, Leanza Calogero, Mancuso Palmira, Mastroeni Giovanni, Pulejo Laura, Vitarelli Giuseppe Palermo: Cracolici Antonello, Angelini Fabio, Calabrese Antonio, Chinnici Valentina, Cosentino Isabelle Christine, Crisci Maria Rita, Giambona Mario, Li Calzi Cleo, Macaluso Pietro, Martorana Cettina, Mattaliano Cesare, Miceli Carmelo, Ribaudo Francesco, Spera Leonardo.Ragusa: Dipasuale Nello, Brullo Giuseppa, Stornello Francesco, Melia Silvia.Siracusa: Caramella Katiuscia; Ciulla Vania; Cutrufo Gaetano; Spada Tiziano; Stefio Giuseppe.Trapani: Venuti Domenico, Bianco Giuseppe, Canino Lucia Daniela, Licari Maria Linda, Safina Dario.Il listino “Chinnici presidente” invece è così composto: Caterina Chinnici, Cesare Mattaliano, Cettina Martorana, Peppe Calabrese, Cleo Li Calzi, Nicola Grassi, Roberta Bellia.

È stata presentata dal commissario provinciale di Fratelli d’Italia Calogero Pisano, la lista dei sei candidati che concorreranno, nel collegio di Agrigento, per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana.

I nomi: Paola Antinoro, già coordinatrice cittadina di Agrigento e attuale dirigente regionale del partito, Giovanni Cirillo, Sindaco di Montallegro, Giovanni Di Caro, consigliere e assessore comunale di Ribera, Matteo Mangiacavallo, deputato regionale uscente, Liliana Marchese Ragona (detta Daniela), consigliere comunale di Canicattì e Giuseppa Savarino (detta Giusi), deputata regionale uscente.

Claudio Fava ha presentato oggi le liste dei candidati per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana.

“Gli anni di lavoro in Ars e sul territorio ci hanno permesso di presentare liste dei Centopassi più forti e più solide di cinque anni fa. Liste che in tutte le provincie raccontano una Sicilia concreta: amministratori, società civile, insegnanti, professionisti, volontariL’obiettivo è far vincere Caterina Chinnici e costruire uno spazio politico progressista ampio, inclusivo, capace di parlare a tutti e di rappresentare tutti: il progetto su cui i Centopassi sono impegnati da sempre.” Questa la sua dichiarazione a commento della composizione delle stesse liste.

Tutti i nomi:

Agrigento

Aquilino Pietro, Fontana Vincenzo, Galvano Angela, Mallia Mario, Montalbano Giuseppe, Monteleone Teresa

Due sindaci in carica, un deputato uscente, il vicepresidente del consiglio di Raffadali, un assessore di Racalmuto e l’ex candidato sindaco di Canicattì. Prima Italia-Lega Salvini Premier ha presentato questa mattina ufficialmente la lista di candidati alle prossime Regionali, in programma il prossimo 25 settembre, in provincia di Agrigento.

Sono sei le figure in campo: Carmelo Pullara, deputato uscente e già presidente della Commissione speciale di indagine e monitoraggio delle leggi all’Ars; Sabrina Lattuca, sindaca di Realmonte; Cesare Sciabarrà, giornalista, già candidato sindaco a Canicattì nell’ultima tornata elettorale; Paola Sacco, vicepresidente del Consiglio comunale di Raffadali; Antonino Lauricella, consigliere comunale in carica a Racalmuto; Carmelo D’Angelo, sindaco di Ravanusa per due mandati consecutivi.

“Crediamo – dichiarano Minardo e Tardino – si tratti di sei persone di assoluto livello, che contribuiscono a dare vita ad una proposta in grado di dare quelle risposte che i cittadini si attendono di ricevere in questo momento delicato dalla politica. Chiediamo agli elettori di dare fiducia ad una attenta e preparata classe dirigente, che siamo certi saprà rappresentare e tutelare al meglio le esigenze del nostro territorio in Assemblea Regionale”.

