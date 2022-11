Canicattì, lettera anonima con minacce e offese al sindaco Vincenzo Corbo

Una lettera anonima gravida di insulti, offese e minacce è stata recapitata al sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo. Il primo cittadino si è recato dai carabinieri della locale Compagnia e ha consegnato la missiva.

Al via le indagini dei militari dell’Arma che, come prima cosa, hanno sentito proprio il sindaco. Accertamenti verranno fatti sulla lettera per cercare di risalire all’identità di chi l’ha inviata.

Il contenuto della missiva fa riferimento ai problemi della città e prosegue con svariati insulti al primo cittadino: “Buche, tombini otturati, furti e rapine. Fogna tu e chi ti ha votato” oppure “Carcarazzo ridicolo” e, ancora, “Sparisci”.