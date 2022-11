Lettera minatoria al Sindaco Corbo: la solidarietà

Il deputato regionale e vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, esprime solidarietà verso il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, destinatario di una lettera anonima di minacce e insulti. “Simili atti – afferma Gallo – sono deplorevoli, vili, e non scalfiranno affatto l’impegno e la tenacia del sindaco Corbo. Si tratta di gesti da isolare e respingere, in un contesto di legalità e trasparenza alla base di una sana amministrazione. Con tutta Forza Italia siamo vicini al sindaco Corbo rinnovandogli stima e apprezzamento”.

“Solidarietà a Vincenzo Corbo, destinatario di una lettera dai toni intimidatori”. I vertici cittadini e provinciali della Cna manifestano vicinanza al sindaco di Canicattì a cui è stata recapitata una missiva dai contenuti inquietanti che non possono lasciare indifferenti le forze sane del territorio. “Insulti e minacce di morte esprimono la negazione dei valori della convivenza civile e democratica – affermano il presidente della sede locale, Gero Nobile, e gli esponenti provinciali della Confederazione, il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto – e noi, di fronte a queste dinamiche, ci sentiamo in dovere di intervenire. Non possiamo non stigmatizzare questi messaggi che nulla hanno a che vedere con il progresso sociale ed economico di una città che sta vivendo una fase parecchio delicata. Appena qualche giorno fa la comunità canicattinese si è mobilitata per manifestare il proprio disagio e la propria rabbia per i ripetuti episodi di microcriminalità che seminano panico e preoccupazione tra le imprese e le famiglie. Noi confidiamo nell’azione di prevenzione e di contrasto che la Prefettura di Agrigento, in cabina di regia, sta portando avanti assieme al sindaco Corbo, al quale rinnoviamo – concludono gli esponenti della Cna – l’invito ad agire ed operare sempre nell’esclusivo interesse del bene comune, sicuri che l’autorità giudiziaria non lascerà nulla di intentato”.

Anche l’Amministrazione Comunale di Sommatino si unisce ai tanti attestati di solidarietà ricevuti dal Sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo per le minacce di morte subite. Così il Sindaco Totò Letizia: “Esprimo vicinanza da parte mia e dell’Amministrazione di Sommatino all’amico Vincenzo Corbo. Condanniamo con forza le inaccettabili ed inspiegabili minacce ricevute. Siamo certi che questi atti non fermeranno il suo impegno quotidiano per Canicattì e per tutti i canicattinesi. Non è possibile ancora oggi assistere a certe azioni insensate e ricevere insulti e minacce per la propria attività amministrativa”.

“Esprimo la mia piena solidarietà al Sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, bersaglio di una vile azione intimidatoria”. Lo ha detto Michele Catanzaro, Deputato Regionale all’Ars del Partito Democratico, dopo aver appreso la notizia che il sindaco Corbo ha ricevuto una lettera anonima con insulti e minacce. “Amareggiato per questo gesto di intolleranza nei confronti di un rappresentante delle istituzioni – dice Catanzaro – esprimo al Sindaco d Canicattì, che come altri opera con dedizione per risolvere i problemi del territorio provinciale, tutta la mia solidarietà. Lo invito a proseguire senza tentennamenti la sua azione amministrativa che solo poche settimane fa ha segnato un passaggio importante attraverso la sottoscrizione di un protocollo con la Prefettura di Agrigento e le forze dell’ordine per la tutela e la sicurezza”.

“Esprimiamo lo sdegno per il vile gesto intimidatorio subito dal sindaco di canicatti’ vincenzo corbo al quale va la nostra totale solidarieta’ umana e politica.

Siamo sicuri che l’amico vincenzo corbo, del quale conosciamo e apprezziamo le capacita’, non si lascera’ scoraggiare nella prosecuzione della sua attivita’ amministrativa, anzi, trarra’ maggiore forza nel portare avanti il proprio fattivo lavoro.

Siamo certi che la citta’ di canicatti’ si stringera’ ancora di piu’ attorno al suo sindaco per confermargli fiducia e stima.

Con sincero affetto per il sindaco e per la citta’ di canicatti'” Cristina scaccia – michele termini – rino lo giudice