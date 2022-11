Botte ai genitori e sprangate allo zio, arrestato minorenne

I carabinieri della Stazione di Petrosino (Trapani) hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni di Palermo, un giovane per maltrattamenti in famiglia, estorsione continuata, lesioni personale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato condotto in carcere.

Le indagini, grazie ai racconti delle vittime e dei testimoni e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, oltre che a perquisizioni personali e informatiche, hanno permesso di documentare le continue estorsioni ai genitori che il minore avrebbe messo in atto con aggressioni e minacce per ottenere il denaro necessario all’acquisto della droga.

Aggressioni che il minorenne avrebbe rivolto anche allo zio, picchiato con spranghe e bastoni, insieme a un’altra persone. Ricostruite anche le cessioni di droga ad altre persone, denunciate e segnalate alla Prefettura come assuntori. Dopo le formalità di rito è stato condotto nell’istituto penale minorile ‘Malaspina’ di Palermo.