Mezza Maratona: A Liliana Scibetta il titolo Regionale

Non poteva chiudersi con un successo la straordinaria stagione sportiva di Liliana Scibetta, atleta tesserata per i colori della Pro Sport Ravanusa ormai punto di riferimento dell’atletica al femminile.

A Gela erano in palio i titoli individuali di mezza maratona, appuntamento da non mancare anche se in un finale di stagione ricco di gare dove lo sforzo fisico viene portato al massimo.

Vittoria in solitario per Liliana Scibetta ed ennesimo titolo regionale conquistato nel percorso gelese dove gli errori vengono pagati immediatamente, gara fatta non solo con le gambe ma anche con la testa visto le numerose uscite fatte da Liliana tra cui ricordiamo la Maratona di Chicago e la corsa dei Santi di Roma.

Dicevamo stagione da incorniciare con continui podi e vittorie che pongono Liliana Scibetta tra le atlete più blasonate nel panorama nazionale.

Ora un piccolo relax per poi subito cominciare a programmare la stagione sportiva 2023.