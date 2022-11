Trova moglie in casa ubriaca con un altro uomo, i Carabinieri evitano la rissa

Rientra a casa e trova la propria moglie ubriaca con un altro uomo. Una scena che si è trovato di fronte un cittadino straniero che abita ad Alcamo, nel Trapanese. Rincasando sorprende la propria donna con un altro uomo ubriachi fradici. Inevitabilmente la situazione si è fatta subito tesa, si è rischiato davvero che potesse scoppiare una rissa. L’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio.

I carabinieri della compagnia di Alcamo sono stati chiamati ad intervenire. Ed a sollecitare il loro intervento è stato lo stesso uomo che aveva trovato la poco gradita sorpresa al rientro a casa. I militari hanno ricostruito i fatti sentendo le versione fornite dai tre che in qualche modo sono sostanzialmente collimate.

L’uomo che ha chiesto l’intervento era rientrato a casa ed aveva trovato la moglie insieme ad un connazionale “in stato di alterazione psicofisica”. In pratica aveva alzato il gomito e i tre, in stato di imbarazzo, si sono ritrovati tutti pericolosamente in pochi metri quadrati. La tempestività dell’intervento ha fatto sì che la situazione non degenerasse. Riportati tutti alla calma, non avendo nessuno bisogno dell’intervento dei sanitari, i militari hanno identificato i tre stranieri senza adottare alcun provvedimento.