Jacopo Malnati de iPantellas picchiato e rapinato

Jacopo Malnati, insieme a Daniel Marangiolo, compongono il duo comico iPantellas, molto noto sul web, autori di video sempre virali.

Malnati, 33 anni, è stato vittima di una brutta disavventura: è stato brutalmente picchiato e rapinato da due persone. Lo youtuber ha anche condiviso su Instagram il suo volto tumefatto. È accaduto ieri, giovedì 17 novembre, a Varese. Indaga la Squadra Mobile della città lombarda.

Secondo quanto ha raccontato, il giovane era appena salito in auto quando “mi hanno puntato la pistola alla tempia e hanno provato ad uccidermi, a strangolarmi per derubarmi… io ho combattuto con tutte le forze e sono riuscito a suonare ripetutamente il clacson per attirare l’attenzione, poi con la pistola mi hanno colpito al viso”, prima di scappare.

Malnati ha poi rassicurato i fan spiegando che sta bene: “a parte un po’ di punti, ma sono molto spaventato! Mi spiace vivere in un mondo così… Non mi meritavo quest’aggressione, spero che i due ragazza rifletteranno a lungo su quello che hanno fatto perché se fossi morto (e vi assicuro che mancava davvero pochissimo) si sarebbero devastate anche le loro vite.