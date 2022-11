Recinzioni: sempre più aziende e privati si affidano alla qualità di prodotti realizzati in Italia

I prodotti Made in Italy sono sempre ai primi posti in classifica quando si parla di qualità, cura dei dettagli e funzionalità.

Un dato che negli ultimi tempi sta trovando conferma anche nel settore specifico delle recinzioni: al giorno d’oggi, infatti, gran parte delle aziende e dei privati che vanno alla ricerca di un prodotto che garantisca la massima sicurezza al proprio terreno agricolo, locale commerciale o abitazione privata, si rivolgono a realtà italiane per avere la certezza di acquistare una soluzione efficace e durevole nel tempo.

Del resto, sentirsi protetti nello spazio in cui si vive o che si utilizza per altri scopi – anche quelli lavorativi – è fondamentale: consente, infatti, di rilassarsi senza il timore di esporre beni e persone a pericoli.

Nella scelta della recinzione adatta alle proprie esigenze, in ogni caso, il livello di sicurezza è uno degli elementi principali a cui prestare attenzione. A tal riguardo è quindi fondamentale scegliere esclusivamente articoli di qualità come, per esempio, i prodotti per recinzioni realizzati in italia di Reti Rusconi, realtà leader nel settore che propone strutture all’avanguardia caratterizzate dal perfetto connubio tra funzionalità e design.

Recinzioni a rete, cancelli o cancellate: tutti i modelli tra cui scegliere

Le tipologie di recinzioni disponibili sono molteplici, tanto che è sempre possibile trovare la soluzione che più si adegui allo spazio che si ha a disposizione.

I principali modelli sono quelli a rete, a pannello oppure le cancellate ed i cancelli a battente e scorrevoli. Ognuna di queste soluzioni ha i suoi aspetti negativi e positivi: in fase di selezione, tutto sta nel capire quali siano le esigenze nel caso specifico.

Le recinzioni a rete, per esempio, sono molto versatili perché possono essere realizzate in diverse tipologie di materiali in base al contesto nel quale le si vuole installare. In genere, si trovano plastificate e zincate ed è proprio questa caratteristica a renderle resistenti nel tempo.

Scegliendo la rete, è possibile personalizzare anche il tipo di maglia: può essere sciolta (a sua volta annodata oppure a torsione), perfetta per essere fissata su terreni irregolari che presentano pendenze o dislivelli grazie al suo elevato grado di flessibilità; può essere scalare; può essere anche elettrosaldata, ancora più resistente e sicura che però, a causa della sua maggiore rigidità, risulta più adatta per zone pianeggianti.

Esistono inoltre le recinzioni a pannelli modulari, una soluzione più elegante e sofisticata, dalla struttura rigida e caratterizzata da fili di maggiore diametro. Si tratta del modello perfetto da installare in contesti residenziali che si trovino su terreni lineari e pianeggianti.

Si passa poi a tutt’altro genere con le cancellate: è il prodotto adatto a chi desidera una struttura molto robusta e resistente senza però rinunciare all’estetica.

Molto simili, infine, sono i cancelli a battente o scorrevoli: possono essere ad una o due ante, adibite al passaggio carraio o a quello pedonale ed hanno un aspetto particolarmente elegante.

A chi affidarsi per scegliere ed installare le recinzioni

Se si decide che è arrivato il momento di dotarsi di una recinzione nello spazio che si ha a disposizione, conviene sempre rivolgersi ad esperti del settore che offrano un servizio a 360 gradi a partire dalla scelta del modello sino alla sua installazione.

Realtà italiane come ad esempio Reti Rusconi, infatti, si occupano innanzitutto di effettuare un sopralluogo sul posto per capire quale sia la soluzione adatta al contesto e verificarne la relativa fattibilità.

Una volta fatto ciò, gli esperti si dedicano alla progettazione della recinzione, dando la possibilità al cliente di personalizzare ogni dettaglio (ad esempio, la tipologia di materiali, le colorazioni e le finiture).

Infine, l’installazione viene completamente effettuata dai professionisti con strumentazione all’avanguardia così da garantire la fine dei lavori in tempi brevi e con un’esecuzione ineccepibile.