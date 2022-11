Canicattì, incresciosi episodi omissivi per accesso agli atti: Consiglieri Comunali scrivono al Prefetto

Di seguito la missiva inviata dai Consiglieri Comunali di Canicattì a S.E. il Prefetto di Agrigento inerente la difficoltà di accesso agli atti:

A S.E. il Prefetto di Agrigento

Dott.ssa Maria Rita Cocciufa

p.c. All’ Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica

p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale

LORO SEDI

OGGETTO: DIRITTO DI ACCESSO ATTI E RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

Sua Eccellenza,

le scriviamo per segnalarLe vari incresciosi episodi omissivi che purtroppo si verificano presso l’Amministrazione Comunale di Canicattì.

Nel rispetto dei dettati costituzionali e legislativi che tutelano il ruolo del Consigliere Comunale, l’art. 24, comma 1 dello Statuto Comunale, recita che “il Consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.”

In virtù di quanto sopra il comma 1 dell’articolo 32 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni, d’ora in poi “Regolamento” precisa che: “I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti riguardanti direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalla legge. Le interrogazioni sono presentate, in forma scritta e sottoscritte dai proponenti, all’ufficio di Presidenza del consiglio, il quale tempestivamente trasmette copia al Sindaco”.

In particolare il comma 2 specifica che: “L’interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento”.

Infine, il comma 6 regolamenta le modalità e le tempistiche riguardante le interrogazioni a risposta scritta, chiarendo che: “Qualora l’interrogante chieda sia data risposta scritta all’atto ispettivo presentato, ferma restando la discussione in aula, il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale sono tenuti a rispondere entro 20 giorni dalla presentazione al protocollo generale del Comune”.

Tutto ciò premesso, purtroppo, dobbiamo nostro malgrado segnalarLe come vi siano enormi ed eccessivi ritardi da parte dell’Amministrazione Comunale a fornire il sacrosanto riscontro scritto alle numerose interrogazioni.

Nonostante numerosi solleciti, regolarmente protocollati a firma sia dei Gruppi Consiliari sia dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale (Sollecito Prot.: – N°20660 del 23/05/22, N°32300 del 17/08/22, – N°40518 del 17/10/22, – N°40546 del 17/10/22), non si registra nessuna forma di rispetto per il ruolo del Consigliere Comunale, la cui attività, in tali condizioni viene fortemente limitata.

A titolo esemplificativo si vuole sottolineare come, alla data odierna, non è pervenuta nessuna risposta (bel oltre i 20 giorni così come stabilito da regolamento, addirittura alcune ad oltre 120 giorni dal deposito!) alle seguenti interrogazioni avente ad oggetto:

• Fondi Europei e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – progetti presentati;

• Chiusura di metà corsia del ponte sotto la colonia, tecnicamente riconosciuto come cavalcavia al km

3+ 820 della SS 122, prosecuzione via Cipro;

• Situazione di pericolo creata da un albero di alto fusto all’interno del cimitero comunale;

• Minacciati ed ipotetici provvedimenti disciplinari a seguito di un sopralluogo ispettivo all’interno del giardino del centro culturale San Domenico;

• Interrogazione pronta reperibilità protezione civile;

• Richiesta chiarimenti Vicesindaco – TOSAP;

• Richiesta elenco sanzioni elezioni elettorali;

Tematiche che dovrebbe trovare, nella discussione all’interno del Consiglio Comunale la conclusione di una amministrazione condivisa, partecipata ed inclusiva.

Tali circostanze palesano evidenti violazioni dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale di Canicattì e al contempo una illegittima compressione dei diritti dei Consiglieri, così come sanciti dal Testo Unico degli Enti Locali e dall’Ordinamento Regionale degli Enti Locali.

Si precisa altresì, che dette richieste si configurano come forme di controllo specifico, inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo “demandate dalla legge ai Consiglieri Comunali”, in relazione all’espletamento del mandato.

Per tutto quanto sopra esposto, siamo a richiederLe un Suo autorevole intervento volto a stigmatizzare il comportamento commesso dall’Amministrazione Comunale di Canicattì, sollecitando tutti gli atti dovuti ed un maggiore rispetto – da qui in avanti – per i diritti di tutti i Consiglieri Comunali, ancor più gravi in quanto rivolte non a singoli soggetti, ma ai rappresentanti istituzionali dell’intera cittadinanza.

In allegato alla presente si riporta un prospetto riepilogativo da cui si evince quanto sopra evidenziato. Certi di un Suo favorevole riscontro, ci pregiamo di offrirLe i nostri più deferenti ossequi.

Canicattì 23/11/22

I Consiglieri Comunali

Giangaspare Di Fazio

Angelo Cuva

Calogero Muratore

Giuseppe Lo Giudice

Alida Turco

Anita Alessi

Cesare Sciabarrà

Gianluca Cilia

Fabio Falcone

Liliana Marchese Ragona

Giuseppe Lalicata

Protocollo Interrog. Data Interrog. OGGETTO Protocollo risposta Data risposta Tempo per la risposta (in giorni) 50607/2021 23/11/2021 MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO. 10229/2022 15/03/2022 112 56697/2021 23/12/2021 UTILIZZO FONDI PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE-EDUCATIVE PER BAMBINE E BAMBINI. 9498/2022 09/03/2022 76 56694/2021 23/12/2021 UTILIZZO FONDI PER ATTIVITÀ CONNESSE AL SETTORE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO 9497/2022 09/03/2022 76 10629/2022 18/03/2022 STADIO CARLOTTA – BORDONARO – INTERVENTI A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO LO SCORSO OTTOBRE 22465/2022 06/06/2022 80 11616/2022 25/03/2022 PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI E FORMAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR. 18636/2022 10/05/2022 46 17530/2022 04/05/2022 CONTRIBUTO SPORT E SALUTE – PROGETTO SPORT NEI PARCHI. 22090/2022 31/05/2022 27 19263/2022 13/05/2022 FONDI ED OPPORTUNITÀ PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. 25795/2022 27/06/2022 45 22562/2022 06/06/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIA SAN PIO DA PIETRELCINA. 25733/2022 27/06/2022 21 /2022 06/06/2022 FONDI EUREPEI E PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PROGETTI PRESENTATI 170 38257/2022 30/09/2022 AVVISO PUBBLICO DEL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI RIVOLTI ALLA PREVENZIONE E VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE 41086/2022 19/10/2022 20

Prot. Inter. Data Inter. OGGETTO Prot. risposta Data risposta Tempo per la risposta (in giorni) 49810/2021 17/11/2021 AVVIO DEI SERVIZI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI E MIGLIORATIVI AGLI ALUNNI DISABILI, SULLA COPERTURA FINANZIARIA DEI FONDI ASSEGNATI ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER LE ATTIVITÀ MEDESIME 56919/2022 28/12/2021 41 50869/2021 24/11/2021 ISTANZA ALLE AUTORITÀ SANITARIE IN INDIRIZZO AL FINE DI APPRONTARE UN HUB VACCINALE ADEGUATO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENICO SANITARIE; ED INTERROGAZIONE AL SINDACO 57182/2021 29/12/2021 35 26579/2022 04/07/2022 DANNI SUBITI DALLA CONDOTTA FOGNARIA A SEGUITO DELL’INCENDIO AVVENUTO IN VIA SENATORE SAMMARTINO IN DATA 30/06/22 . 35228/2022 12/09/2022 70 28382/2022 18/07/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA CITTÀ, OLTRE CHE ALLA CAMPAGNA DI DISERBAMENTO IN VARIE VIE DELLA CITTÀ 31610/2022 11/08/2022 55 28383/2022 18/07/2022 CHIUSURA DI METÀ CORSIA DEL PONTE SOTTO LA COLONIA, TECNICAMENTE RICONOSCIUTO COME CAVALCAVIA AL KM 3+ 820 DELLA SS 122, PROSECUZIONE VIA CIPRO 32776/2022 23/08/2022 36 28384/2022 18/07/2022 SMOTTAMENTO DEL MANDO S.S122Km26+600 CON RESTRINGIMETO CARREGIATA Nessuna risposta 125