“La parola e lo sguardo”. Ritratti di scrittori a CasaSciascia

Un grande evento a Racalmuto chiude l’anno delle iniziative di “CasaSciascia”, della “Strada degli scrittori” e del Centro “Pier Paolo Pasolini” di Agrigento dedicate al centenario della nascita di Pasolini. Una celebrazione con due mostre di pittura: “La parola e lo sguardo”, ritratti di scrittori di Silvio Benedetto, presso la “Stanza dello scirocco” di cortile Todaro, e le opere di Silvia Lotti a “CasaSciascia”.

E venerdì 30 dicembre, a partire dalle ore 17:00, l’evento inaugurale al Teatro Regina Margherita di Racalmuto, grazie al patrocinio del Comune. In teatro il Maestro Silvio Benedetto illustrerà le due mostre personali assieme a Silvia Lotti.

“I miei ritratti di scrittori – dice l’artista argentino molto legato alla Sicilia – a Racalmuto in una sorta di simposio a casa di Leonardo Sciascia. Grandi pensatori e intellettuali si ritrovano in questo paese straordinario per celebrare i cent’anni di Pasolini. Una importante occasione di confronto su ciò che c’e o non c’è intorno a noi”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Polo universitario di Agrigento, l’Anpi, la Pro loco, l’Arci Arcobaleno, il Circolo Unione, “La via del mare”, l’Usef e la Società Agrigentina di Storia Patria.

L’appuntamento, quindi, venerdì alle ore 17 al Teatro Regina Margherita di Racalmuto. Le due mostre aperte ogni giorno fino alla prossima primavera