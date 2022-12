“Sull’istituzione della figura dello Psicologo di base in Sicilia si muovono i primi passi. Oggi in commissione Salute dell’Ars sono stati esaminati i testi dei ddl proposti tra cui quello della Lega che prevede cittadini, coppie e famiglie possano beneficiare oltre che dell’assistenza del medico di base e del pediatra di libera scelta, anche dello psicologo come servizio sanitario gratuito. E’ stata istituita una sottocommissione che si occuperà dell’iter della proposta legislativa che dovrà essere esitata entro il prossimo 28 febbraio. Parteciperò ai lavori in maniera fattiva perché credo che l’aiuto psicologico debba essere garantito in maniera universale al fine di scongiurare la violenza domestica, quella contro le donne, e per garantire un supporto nella fase di crescita dei figli. Quando la Sicilia approverà questa legge farà un grosso passo in avanti sul piano civile”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.