Svolta iniziativa politica del Pd a Ravanusa

Ieri sera a Ravanusa si è svolta un’iniziativa politica con la P maiuscola che ha visto partecipi diversi esponenti del partito democratico a livello locale, provinciale, regionale e nazionale. Tra gli interventi ricordiamo il segretario del circolo Vittorio Cavalcanti, il dirigente provinciale Giacomo Vivacqua, il segretario provinciale Simone Di Paola, il vice segretario regionale Renzo Bufalino, la dirigente regionale Eleonora Sciortino, il Sindaco di Campobello di Licata Antonio Pitruzzella, il vice segretario nazionale Peppe Provenzano, Giovanna Iacono deputata nazionale del PD i candidati alla segreteria nazionale Stefano Bonaccini ed Elly Schien. Oltre a questi interventi ci sono da aggiungere quelli del segretario provinciale della cgil Alfonso Buscemi e quella della rappresentante d’istituto del liceo psicopedagogico di Ravanusa Elide Muratore e quello di Vito Coniglio ex Sindaco di Ravanusa. Si sono affrontati diversi punti importanti della vita quotidiana di qualsiasi genere e livello, punti toccanti che riguardano i giovani, le imprese, le case popolari, il caro prezzo e cosa fare per i più deboli. In fine, il segretario locale Vittorio Cavalcanti afferma che si è nella giusta direzione per affrontare tra qualche mese le elezioni per le comunali dove uniti si può vincere.