Il cordoglio della politica per la morte di Gregory Bongiorno presidente di Sicindustria

Gregory Bongiorno, 47 anni, è venuto a mancare improvvisamente a Castellammare del Golfo (Trapani). Era alla guida di Sicindustria dal maggio del 2021.

Laurea in Economia aziendale, imprenditore nel settore dei servizi pubblici locali, Bongiorno era amministratore della Agesp spa, azienda con 300 dipendenti. Nel mondo confindustriale ha ricoperto il ruolo di presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Trapani, presidente di Confindustria Trapani e attualmente ricopriva l’incarico di vicepresidente nazionale dell’associazione di categoria Confindustria Cisambiente. Era componente del comitato credito e finanza di Confindustria a Roma. Avrebbe compiuto 48 anni nel mese di febbraio.

Ci tengo a esprimere il mio sentito cordoglio alla famiglia del Presidente Bongiorno e a tutta l’associazione Sicindustria che da lui é stata rappresentata con grande prestigio.

Sono state diverse le occasioni in cui abbiamo collaborato in questi anni e posso affermare che il dialogo costruttivo, concreto e mai polemico con il quale Gregory Bongiorno era solito porre all’attenzione della politica i temi della sua categoria mancheranno molto ai tavoli regionali.

On. Giusi Savarino, FdI

“Non ci sono parole per esprimere lo sgomento e il dolore mio, dei vertici e degli associati di Ance Sicilia per l’improvvisa scomparsa di Gregory Bongiorno”.

Lo dice Santo Cutrone, presidente di Ance Sicilia, che aggiunge: “Con lui perdiamo non solo un grande amico, ma anche un giovane imprenditore che con preparazione, impegno, professionalità ed estrema serietà ha saputo dimostrare che anche in un settore delicato come quello ambientale è possibile operare con efficienza e trasparenza puntando su innovazione, tecnologia e merito. Lo ricorderemo soprattutto per avere generosamente accolto la richiesta del sistema di accettare una sfida che appariva assai impegnativa: guidare la svolta di Sicindustria, nella quale ha riunito i migliori e ha saputo riaccendere entusiasmo e spirito associativo aggregando, stimolando e promuovendo ogni iniziativa utile all’affermazione delle eccellenze del made in Sicily nel mondo. In questo impegno di rappresentanza delle istanze del mondo economico, da vero leader non si è mai sottratto alla critica costruttiva nei confronti della politica e dello stesso sistema imprenditoriale, convinto com’era che solo riformando e innovando le istituzioni e il mondo produttivo sarebbe stato possibile assicurare un futuro alle nuove generazioni. E per queste sue idee non smetteremo mai di ringraziarlo”.

Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, esprime cordoglio per la scomparsa di Gregory Bongiorno, imprenditore e presidente di Confindustria, socio della società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi.

«Esterrefatti – ha scritto il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – apprendiamo la notizia della prematura scomparsa di Gregory Bongiorno che, solo pochi giorni fa, è stato presente all’assemblea che mi ha confermato alla guida di Airgest, rappresentando la fiducia di Confindustria per il lavoro fatto insieme fino ad oggi. Uomo garbato, elegante e grande professionista – ha sottolineato Ombra – era sempre pronto ad offrire un consiglio e il suo supporto per il bene dell’aeroporto e del nostro territorio. Lascia un ricordo indelebile. Anche a nome di tutti i lavoratori di Airgest che hanno avuto l’onore di conoscerlo ed apprezzarlo, esprimo alla famiglia il nostro più profondo cordoglio».

“Mi lascia sgomento la notizia della morte dell’amico Gregory. Un uomo garbato, intelligente e coraggioso.

Ho avuto modo di collaborare con Lui e di apprezzarne la professionalità, lealtà ed amore per la Sicilia.

Custodirò gelosamente il Suo sorriso che sempre accompagnò la passione e la serietà del Suo impegno al servizio dell’imprenditoria siciliana, nell’interesse esclusivo del bene comune.

A nome mio e del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars, che rappresento, esprimo alla Sua famiglia ed ai Suoi cari vicinanza e cordoglio.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Ars, commentando l’improvvisa scomparsa di Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria.