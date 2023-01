Campobello di Licata, interrogazione su inagibilita’ dello stadio comunale Tre Torri

Interrogazione congiunta, con risposta orale, dei gruppi di opposizione “Corri Campobello” e Democrazia cristiana, a Campobello di Licata, sull’inagibilita’ dello stadio comunale Tre Torri – Lillo Smiraglia. L’interrogazione è stata firmata dai consiglieri comunali Calogero Alaimo, Martina Toledo, Patrizia Amato, Giovanni D’Angelo e Vito Terrana (quest’ultimo è della Dc). Essi interrogano il sindaco per sapere “quali sono le motivazioni per cui non è stata fornita ancora alcuna documentazione sulle strutture sportive che si richiesta, da quando lo stadio comunale non è agibile, se il sindaco era a conoscenza della situazione, e se, infine, gli impianti sportivi sono stati collaudati”.

Giovanni Blanda