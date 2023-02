“Pasoliniana”: dal 9 febbraio rassegna cinematografica dedicata al poeta di Casarsa

Sarà la sala “Fazello” del museo “Griffo”, ad Agrigento, ad ospitare, dal 9 febbraio prossimo, “Pasoliniana”, la rassegna cinematografica dedicata al poeta di Casarsa che arriva a chiusura dell’anno a lui dedicato per i cento anni dalla nascita.

L’evento è promosso daI Parco della Valle dei Templi e dal Centro Culturale Pier Paolo Pasolini ed è patrocinato dall’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’I.S., con la collaborazione del Circolo ARCI “John Belushi”.

“Il corpus cinematografico pasoliniano -dichiara il presidente del Circolo Pasolini, Maurizio Masone – è un insieme denso, complesso, problematico, costituito da dodici lungometraggi di finzione, quattro cortometraggi collocati in film a episodi e sei documentari. Ai lavori scritti e diretti da Pasolini si sommano le sceneggiature parziali o complete destinate ad altri registi, dalle pagine scritte per Fellini (Le notti di Cabiria, La dolce vita) fino agli interi script di film girati da Mauro Bolognini (La notte brava) e Bernardo Bertolucci (La comare secca). In questa rassegna – continua – presentiamo tre film capolavoro di Pasolini come Accattone (9 febbraio), Il Vangelo secondo Matteo (23 febbraio), Mamma Roma (2 marzo) – tutti in versione restaurata a cura della Cineteca di Bologna – e un film documento del 2019 dal titolo ‘In un futuro Aprile – Il giovane Pasolini’ (18 febbraio) di Costabile e Savonitto i quali, oltre a occuparsi con ampiezza di materiali iconografici di un periodo della vita di Pasolini che necessitava ancora di approfondimento, hanno realizzato un più che interessante documentario sulla parola”.

L’ingresso è libero, le proiezioni inizieranno alle 18.