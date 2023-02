Allerta meteo: i sindaci di Canicattì e Naro chiudono le scuole

Allerta Arancione dalle dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 dell’09/02/2023, scuole chiuse, segue ordinanza

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Il Sindaco avvisa la cittadinanza che il D.R.P.C. ha diramato

AVVISO PER IL RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO ALLERTA ARANCIONE con CONDI-METEO AVVERSE

N. 23039 del 08/02/2023 con validità dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 dell’09/02/2023

SI INVITA LA CITTADINANZA ALLA PRUDENZA

CONDI-METEO AVVERSE

PER LA GIORNATA DI DOMANI 9 FEB 2023: PERSISTONO VENTI ORIENTALI DA FORTI A BURRASCA, CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE O TEMPESTA. FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; PRECIPITAZIONI DIFFUSE ED ABBONDANTI SPECIE SUI SETTORI CENTROORIENTALI. I ROVESCI SARANNO DI FORTE INTENSITA’ CON FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO. NEVICATE AL DI SOPRA DEI 500-700 M CON APPORTI AL SUOLO FINO AD ABBONDANTI

ORDINA

con decorrenza dalle ore 16,00 del 08/02/2023 alle ore 24 del 09/02/2023:

1) ‘interdizione di tutte le aree pubbliche nelle quali si ravvisa un potenziale rischio: ville e giardini pubblici, parchi gioco, impianti sportivi all’aperto e Cimitero;

2) l’interdizione e l’uso di tutti i locali interrati e seminterrati, riferito anche alle automobili e automezzi vari:

3) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche e private, le attività commerciali all’aperto insistenti su aree pubbliche e/o su strade anche se precedentemente autorizzate (mercatino della frutta di Via Piave, ecc.):

4) di interdire il transito pedonale e veicolare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamenti (sottopassaggi vin Carlo.

Alberto e via D. Cirillo) e ‘attraversamento dei fiumi e dei valloni;

5) la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado degli istituti scolastici pubblici e privati del territorio per i giorni 08/02/2023 dalle ore 16,00 in poi e per la giornata di domani giorno 09/02/2023 sino alla successiva

emanazione di avviso da parte della Protezione Civile.

ORDINA

1) Alla Polizia Municipale ed a tutte le forze dell’Ordine, ove si renda necessario per particolari condizioni avverse, di attivarsi per l’eventuale sgombero di edifici e alla chiusura di strade e/o ponti che ricadono nelle zone sopra indicate.

2) La trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Protezione Civile del Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento (Ex Provincia Regionale di Agrigento), al CSA di Agrigento (ex Provveditorato agli Studi), ai Dirigenti Scolastici, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e alla Forze dell’Ordine presenti sul territorio affinché possano tempestivamente predisporre le eventuali e opportune misure di prevenzione di propria competenza e/o richieste da parte dell’Amministrazione Comunale.

3) L’inserimento immediato del presente provvedimento sul portale istituzionale della Città Canicatti, sui mass media locali e social network.