Tragedie sfiorate, risse e accoltellamenti durante il carnevale in provincia di Agrigento

Carnevale di incidenti e violenza quello del 2023 con l’Agrigentino al centro di eventi che nulla hanno a che vedere con il divertimento che dovrebbe essere la guida degli eventi gioiosi di febbraio.

A causa di alcuni coriandoli che gli erano stati lanciati contro e gli erano finiti in bocca un bambino di appena 6 anni ha rischiato di soffocare. E’ accaduto lungo viale Vittorio Emanuele, a Montallegro (Agrigento), durante le sfilate di Carnevale. A mobilitarsi, salvando il bimbo, è stato l’assessore comunale Giuseppe Cinquemani, che è anche un soccorritore del 118. L’amministratore era assieme al sindaco Giovanni Cirillo, entrambi sono intervenuti per evitare la tragedia. Con le opportune manovre, Cinquemani è riuscito a liberare le vie respiratorie del piccolo.

Rissa, a più riprese durante le sfilate e i balli di Carnevale, invece a Cattolica Eraclea sempre in provincia di Agrigento. A scontrarsi, verosimilmente ubriachi, sono stati giovani di Cattolica Eraclea e di Ribera. I carabinieri, in servizio di ordine pubblico, sono accorsi e tutti gli esagitati sono fuggiti, salvo poi, dopo un’oretta, far riesplodere il caos.

Eventi sospesi dal Questore

La Questura di Agrigento, acquisite le segnalazioni, ha annullato gli eventi previsti “I disordini creati da alcuni delinquenti – ha detto il sindaco di Cattolica Eraclea, Santo Borsellino, – non permetteranno di continuare a far divertire i tanti adulti e bambini. Per pochi incivili, paghiamo tutti. Quello che è avvenuto – ha aggiunto l’amministratore – è una grave mancanza di rispetto per chi, in questi mesi, ha lavorato con dedizione e passione per permetterci di godere di questi eventi. Mi faccio carico di chiedere la revoca di quanto disposto, assieme alla richiesta di un maggior numero di forze dell’ordine così da prevenire eventi che possono mettere a rischio la sicurezza di tutti”.

La notte precedente un sedicenne era stato raggiunto da una coltellata mentre erano in corso i festeggiamenti di Carnevale a Ravanusa. Il giovane è finito, durante la notte, al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. L’adolescente, coinvolto in una lite scoppiata durante le manifestazioni, non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire cosa abbia innescato la lite e identificare l’aggressore.