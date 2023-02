Campobello di Licata, Gabriele Brunetto (FdI): ”Grande apprezzamento per l’adesione dei consiglieri comunali”

A seguito dell’annuncio stampa di ieri dei componenti del Consiglio Comunale di Campobello di Licata Patrizia Amato, Martina Toledo e Calogero Alaimo interviene il Presidente del Circolo locale Gabriele Brunetto che dice: ”Esprimo grande apprezzamento per l’adesione dei Consiglieri Comunali, siamo soddisfatti della crescita di Fratelli d’Italia a Campobello, partito che sarà adesso ben rappresentato in Consiglio e che potrà continuare a difendere con maggiore forza gli interessi dei cittadini.

Avvieremo una nuova stagione in Città che ci permetterà di riorganizzare il circolo con un nuovo Direttivo e un’assemblea partecipata, rilanciando così l’azione politica in opposizione all’attuale Amministrazione Comunale ma conservando sempre il nostro spirito propositivo”.