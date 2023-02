Agrigento, aggredisce poliziotti e crea panico in un bar: denunciato 38enne

Momenti di panico in un bar in via Imera, nel centro di Agrigento. Un trentottenne agrigentino, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per minacce, resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale.

L’uomo è entrato nell’attività commerciale e ha iniziato a creare scompiglio. Prima infastidendo alcuni avventori del bar e, in seguito, scagliandosi anche contro gli agenti di polizia che erano intervenuti dopo una segnalazione. Un poliziotto della sezione Volanti della Questura è rimasto ferito. Dopo aver riportato la calma la polizia ha proceduto a denunciare l’uomo.