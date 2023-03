Ravanusa. Il 3 marzo EcoForum provinciale sui rifiuti ed economia circolare

Venerdì 3 marzo alle ore 9.30 a Ravanusa presso la Biblioteca Comunale si terrà L’EcoForun provinciale sui Rifiuti e l’Economia Circolare, organizzato nell’ambito di Sicilia Munnizza Free, il progetto nazionale di Legambiente per liberare la Sicilia dai rifiuti e avviarci verso l’economia circolare.

In questi anni il 75% dei comuni della provincia di Agrigento ha raggiunto performance importanti nella raccolta differenziata, ma adesso occorre un impegno straordinario per raggiungere gli obiettivi sfidanti dell’economia circolare e cogliere l’opportunità offerta dai finanziamenti del PNRR e dai fondi europei della prossima programmazione 2021-2027

Gli EcoForum Provinciali costituiscono l’occasione per costruire, in ogni territorio, una visione comune strategica necessaria per realizzare i cantieri dell’economia circolare.

Il programma

Saluti e introduzione

Tommaso Castronovo, Responsabile Rifiuti ed Economia Circolare Legambiente Sicilia

Prima sessione (ore 10.00-11.15): I sistemi di raccolta per la gestione del Ri-Ciclo integrato dei Rifiuti

Maria Concetta Dragonetto, Progetti territoriali speciali CONAI,

Salvino Patti, Assessore all’ambiente Comune di Sciacca

Vito Di Mauro, Sindaco Comune di Aci Bonaccorsi

Sergio Capelli, comunicatore ambientale – co-founder Impatellers

Seconda sessione: ore 11.15 -12.00 La rete impiantistica per le infrastrutture dell’economia circolare

Gero La Rocca, Amministratore Unico Ecoface Industry

Claudio Guarneri, direttore Generale SRR Agrigento provincia EST

Francesco Riggio, Responsabile Area tecnica SRR Agrigento provincia Ovest

Modera Claudia Casa, ufficio di presidenza Legambiente Sicilia

Tavola Rotonda: I cantieri dell’economia circolare

Gaetano Carmina, Presidente SRR Agrigento provincia EST

Vito Marsala, Presidente SRR Agrigento Provincia Ovest

Carmelo D’angelo, Sindaco Comune di Ravanusa

Giuseppe Alfieri, Presidente Legambiente Sicilia

Roberto Di Mauro, Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità

Modera: Daniele Gucciardo, presidente Circolo Legambiente Rabat