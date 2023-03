Licata, in casa senza luce e con ventilatore polmonare scarico: salvato dalla Polizia

Era rimasto in casa senza energia elettrica per ore e con il ventilatore polmonare , indispensabile per la sua grave patologia respiratoria, scarico. Si sono vissuti momenti di apprensione a Licata dove negli scorsi giorni i poliziotti del commissariato sono intervenuti scongiurando una situazione di grave pericolo.

Un’intera famiglia ha lanciato l’sos dopo che, a causa di pioggia e forti raffiche di vento, si era verificata una interruzione di energia elettrica. Uno dei componenti, affetto da gravi patologie respiratorie, ha temuto il peggio.

Così sono intervenuti gli agenti di polizia che immediatamente hanno prelevato e ricaricato l’apparecchio in commissariato provvedendo alla sostituzione con un altro di riserva. Un piccolo gesto che ha permesso al ventilatore di funzionare e di riportare la tranquillità in famiglia.