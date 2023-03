Canicattì, concerto Rachmaninov-Mozart della Sicily Symphony Orchestra

Si terrà Venerdi 17 marzo 2023 ore 20,30 al Teatro Pirandello di Agrigento e domenica 19 marzo ore 19 al Teatro Sociale di

Canicattì il concerto Rachmaninov-Mozart della Sicily Symphony Orchestra, diretta dal M. Alexei Galea Cavallazzi. Al pianoforte solista la giovane pianista maltese Bernice Sammut Attard.

Il concerto nasce dalla collaborazione dell’Associazione Orchestra Filarmonica di Canicatti con il Malta Tourism Authority- Visit Malta ed il Mediterranean Conference Centre di La Valletta, che hanno promosso e finanziato il progetto.

Il programma prevede l’esecuzione della Sinfonia n. 41 in Do maggiore di W.A. Mozart, nota anche come “Jupiter” in riferimento al dio Giove per sottolineare la grandiosità dell’ultima opera strumentale di Mozart ed inserita da Woody Allen, nel film Manhattan, nell’elenco delle “cose per cui vale la pena vivere”. Il concerto proseguirà con “Waiting”, brano per archi del 2010 della compositrice maltese Mariella Cassar- Cordina. Verrà infine eseguito il celebre Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 di S. Rachmaninov, uno dei capolavori della letteratura pianistica, le cui melodie sono state fonte di ispirazione nella genesi di brani pop come All by Myself diventando anche colonne sonore di noti film e programmi televisivi.

La Sicily Symphony Orchestra, nata nel 2008, è gestita e amministrata dall’Associazione Orchestra Filarmonica di Canicattì; formata da 50 professori d’orchestra, ha al suo attivo numerosi concerti in Italia e all’estero, esibendosi in prestigiose sale e festival, tra cui il Teatro della Città Proibita di Pechino, lo Shanghai Oriental Art Center, il Mediterranean Conference Centre di La Valletta, il Festival “Nuove Musiche” di Palermo, le “Belliniadi” di Catania, il Festival “Musicamilo” con la direzione artistica di Franco Battiato che l’Orchestra ha avuto il privilegio di accompagnare in alcuni dei suoi celebri brani.

Alexei Galea Cavallazzi, pianista organista e direttore d’orchestra maltese, ha diretto prestigiose orchestre in Inghilterra, Russia, Armenia, Austria, Germania, Kazakistan, Georgia, Italia.

Bernice Sammut Attard è una talentuosa pianista maltese. Diplomata al Royal Conservatoire of Scotland di Edimburgo, si esibisce da solista e in recitals in Gran Bretagna, Malta, Portogallo, Armenia, Russia, Kazakistan.