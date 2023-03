L’arte al casinò: da Andy Warhol a Damien Hirst, gli artisti che hanno cambiato le regole del gioco

I casinò terrestri si sono reinventati negli ultimi anni, e l’inclusione di gallerie d’arte di alto livello nei loro spazi ha svolto un ruolo importante nella loro rinascita. Uno dei casi più esemplari è quello della Bellagio Gallery of Fine Art, rinomata sia per le sue collezioni permanenti che per le esposizioni temporanee che decorano le sue pareti e i suoi spazi. Definita come una galleria in cui le opere d’arte famose vengono ‘in vacanza’, sia i frequentatori del famoso resort di Las Vegas che gli amanti dell’arte rimangono spesso stupefatti dai capolavori in mostra nella struttura. Nel corso degli anni, il Bellagio ha ospitato mostre di artisti del calibro di Andy Warhol, Fabergé e, più di recente, Yasuaki Onishi. I curatori della Gallery hanno inoltre stabilito alcune partnership con importanti gallerie di tutto il mondo per essere in grado di mostrare collezioni di maestri antichi e artisti emergenti. Lo spazio in sé è stupefacente e l’intero concetto ha dimostrato senza ombra di dubbio che i mondi dell’arte e del casinò possono interagire tra loro.

Bellagio Gallery of Fine Art: quando l’arte incontra il gioco

Quando si tratta di gallerie d’arte nei casinò, la Bellagio Gallery of Fine Art è una delle migliori al mondo, nonché un esempio perfetto di come le sale da gioco fisiche abbiano trovato una via alternativa nell’arte per migliorare la loro offerta e competere con l’avvento dei siti di gioco su internet. I giocatori che oggi si iscrivono a un importante sito di casinò online sanno di poter contare non solo su migliaia di giochi a portata di mano, ma anche su una ricca offerta di bonus e free spin, tutti motivi per cui quelli terrestri hanno dovuto evolversi in centri di intrattenimento a tutto tondo. Le mega sale di Las Vegas hanno capito da tempo che aggiungere un ospite musicale o uno spettacolo professionale come Cirque Du Soleil alle strutture di gioco di alta qualità avrebbe attirato più persone. In sintesi, con le gallerie d’arte i casinò stanno cercando di raggiungere un nuovo pubblico, e lo stanno facendo con stile e sostanza.

Hippodrome Casino: la fusione tra storia e arte digitale

Ma l’arte e il casinò non si sposano solo a Las Vegas, basti pensare all’Hippodrome Casino di Londra che ha portato questa idea a un livello completamente nuovo. L’edificio stesso, un circo/music hall edoardiano di interesse storico culturale di Grado II, è stato restaurato con cura dai proprietari, Jimmy e Simon Thomas, in collaborazione con l’artista digitale Thomas D Gray. Il risultato è uno stile senza precedenti, che comprende anche un drink di benvenuto gratuito e un bonus di 10 sterline per i nuovi visitatori. Il cuore pulsante del casinò è l’installazione d’arte digitale di Gray, composta da 57 pannelli posizionati attorno al piano principale degli interni. Le immagini riflettono sia l’eredità del casinò di Londra sia quella dell’edificio stesso, creando un’opera d’arte permanente e in continua evoluzione che abbraccia il casinò stesso. La linea tra la galleria d’arte e la sala da gioco è intenzionalmente sfocata, creando un’esperienza unica per i visitatori e i giocatori dell’Hippodrome.

Palms Casino: al bar con “The Unknown” di Damien Hirst

Anche la collezione d’arte del Palms Casino sembra essere un’esperienza unica nel suo genere. Con opere d’arte originali di artisti del calibro di Warhol, Prince e Basquiat, il Palms ha trasformato il proprio centro in una galleria d’arte, permettendo ai giocatori di apprezzare opere di alto livello senza dover lasciare le sale da gioco. Anche il Palms offre bonus casinò e caffè gratuito, facendo sentire i suoi clienti come a casa propria. L’artista Damien Hirst vi ha lasciato un’impronta significativa sia attraverso la sua scultura “The Unknown“, che è l’ispirazione per il bar del Palms, sia attraverso la progettazione di elementi degli interni del bar. La scultura è stata criticata per la sua controversa natura, ma non si può comunque negare il suo straordinario impatto visivo e emotivo. Il fatto che il Palms abbia creato un’esperienza intorno a quest’opera d’arte dimostra come i casinò stiano cercando di offrire più di una semplice proposta di gioco ai loro clienti e che la loro scommessa, in questi casi, risulti sempre vincente