Migliori shampoo per capelli: TOP 5 più venduti

Lo shampoo è un cosmetico che dovrebbe essere selezionato principalmente per le esigenze del cuoio capelluto. Il tipo di capelli non è così importante. Vale la pena seguire la regola: lo shampoo aiuta il cuoio capelluto e il balsamo o la maschera devono essere abbinati alle esigenze dei capelli.

Molte persone dimenticano che i capelli dovrebbero essere lavati due volte. Il primo lavaggio rimuove le impurità (sporco, polvere, resti di prodotti per lo styling). Il secondo, a sua volta, garantisce le proprietà curative dello shampoo. Vale la pena sottolineare che lo shampoo deve essere applicato sul cuoio capelluto e massaggiare accuratamente. Durante il risciacquo, la schiuma pulisce il resto dei capelli. Non è necessario massaggiare lo shampoo su tutta la lunghezza delle ciocche.

È impossibile dire esattamente quante volte alla settimana bisogna lavarli. Dipende dal tipo di capelli: se tendono ad essere eccessivamente unti, potrebbe essere necessario lavarli anche tutti i giorni o a giorni alterni. In caso contrario, bisogna lavarli ogni tre giorni o meno.

Sul sito Makeup.it sono disponibili vari tipi di shampoo. È bene averne almeno due tipi e usarli in modo intercambiabile. Ad esempio, quotidianamente, usare uno shampoo buono delicato senza siliconi e una volta ogni tanto per pulirli più a fondo, il cosiddetto shampoo detergente.

Inoltre, sono disponibili shampoo dedicati a problemi specifici legati alla cura del cuoio capelluto. Questi includono: antiforfora, per capelli grassi, anticaduta, shampoo per cuoio capelluto sensibile, ad esempio atopico.

Abbiamo selezionato i 5 migliori shampoo per vari problemi legati alla cura del cuoio capelluto. Ecco i prodotti che vale sicuramente la pena provare.

Olaplex Professional Bond Maintenance Shampoo №4

È un prodotto costoso, ma vale davvero la pena provarlo, perché è lo shampoo migliore in assoluto. I cosmetici del marchio Olaplex sono amati dai professionisti e possono essere utilizzati quotidianamente. Lo shampoo si distingue per il contenuto di un ingrediente brevettato che rileva i danni chimici e termici ai capelli e li rigenera. Di conseguenza, dopo l’applicazione, le ciocche sono nutrite, morbide e lucente.

Bisogna scegliere questo shampoo se i capelli sono danneggiati, ad esempio dopo la tintura o la decolorazione o dopo frequenti styling a caldo.

Anwen Hair Me More Shampoo

I cosmetici Anwen sono molto popolari. Tra i migliori shampoo per capelli è Anwen Hair Me More Shampoo che deterge delicatamente ma efficacemente il cuoio capelluto. Inoltre, regola il livello di secrezione di sebo e riduce al minimo il livello di prurito del cuoio capelluto. Ciò è dovuto agli ingredienti idratanti (aloe vera e glicerina), che hanno un effetto idratante e lenitivo. Contiene anche proteine ​​del riso idrolizzate che aiutano ad aggiungere volume ai capelli. È uno dei migliori shampoo a composizione naturale sul mercato.

Bisogna scegliere questo prodotto se interessa l’elasticità dei capelli alle radici e la detersione delicata con ingredienti di lavaggio naturali.

Equilibra Naturale Aloe Moisturizing Shampoo

Questo è uno dei migliori shampoo per capelli con alto contenuto di aloe vera (fino al 20%), grazie al quale ha un effetto lenitivo e idratante. A sua volta, l’aggiunta di estratto di foglie di ortica favorisce la crescita. Lo shampoo lascia le ciocche pulite e idratate, lucide e morbide al tatto. Funziona bene nella cura di tutti i tipi di capelli.

Vichy Dercos Anti-Pelliculaire Anti-Dandruff Shampooing

Questo shampoo è così delicato che può essere utilizzato anche quotidianamente. È molto universale: funziona bene nella cura di tutti i tipi di capelli. Ha una composizione ben scelta. Contiene sostanze idratanti (squalane, pantenolo), sostanze stimolanti la crescita (estratto di bacche di goji) e sostanze rigeneranti (estratti di frutti di amla e alghe nori). Il prodotto fornisce il giusto livello di idratazione e levigatura.

Bisogna sceglierlo se si cerca qualcosa di delicato per l’uso quotidiano.

Kallos Cosmetics Hair Pro-tox Shampoo

Lo shampoo migliore in commercio, Kallos Hair Pro-Tox deterge delicatamente e rinforza efficacemente i capelli deboli, secchi e fragili. Garantisce un aspetto sano, dona morbidezza setosa e lucentezza.

Lo shampoo rigenerante Kallos Hair Pro-Tox contiene cheratina, collagene e acido Ialuronico, che ricostruiscono la fibra capillare. La formula è inoltre arricchita con sostanze nutritive come pantenolo e olio di cocco, che garantiscono un’ulteriore idratazione.

Capelli lisci e lucenti, belli con qualsiasi (non)tempo, splendenti anche in una giornata nuvolosa – sembra che questo sia possibile solo nella pubblicità. Non proprio. La cosa principale è scegliere lo shampoo giusto!